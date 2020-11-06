В Петербурге ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер в связи с пандемией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, усилят в Петербурге. Об этом в пятницу заявил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

"Резко ужесточим контроль с выходных, со следующей недели - за масочным режимом в общественном транспорте. Для нас основная болезненная история - это общественный транспорт, это организации общественного питания и торговли и соблюдение масочного режима физическими лицами в больших торговых центрах. (...) Мы будем очень строго смотреть за работой учреждений общественного питания после 23 часов. То есть после 23 часов будем ходить по улицам вместе полицией, с Роспотребнадзором и предпринимать там самые серьезные меры", - сказал он.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, по которому деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов в Санкт-Петербурге, за исключением тех, что расположены на автозаправках, вокзалах и в аэропорту, будет приостановлена с 9 по 29 ноября.

Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров. При этом открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 кв. м, находящиеся на территории предприятий общественного питания.

Кроме того, по 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 мск до 06:00 мск, в это время гражданам там запрещается находиться. С 9 по 29 ноября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Исключение составляют мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций.

Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек. Гражданам также рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы и за пределы РФ.

По последним данным, в Петербурге выявили 67 434 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 41 533 человека, умерли 4 078. За последние сутки в городе выявили 1 171 случай заражения - максимум за время пандемии.