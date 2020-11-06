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Пандемия COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу вырос в 14 регионах России

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Арег Тотолян отметил, что ситуация с популяционным иммунитетом в стране "мозаичная", его уровень в регионах варьируется от 4,3% до 50,2%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в 26 регионах России показало, что по сравнению с летним периодом осенью этот показатель вырос в 14 субъектах страны. Об этом сообщил в пятницу директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян на II Международном муниципальном форуме стран БРИКС.

Популяционное исследования Роспотребнадзора началось в июне 2020 года. В ходе первого этапа обследовали более 74 тыс. волонтеров в 26 регионах страны.

"Второй этап исследования был реализован в сентябре и большей части октября, на сегодняшний день второй этап уже завершен, по 25 регионам уже подведены основные результаты. Мы можем сказать, что из 25 регионов в 14 из них уровень коллективного иммунитета повысился, это крайне хорошая и позитивная новость. Только в четырех регионах из 25 мы наблюдали снижение уровня коллективного иммунитета", - рассказал Тотолян.

По словам академика, к третьему этапу исследования ученые планируют приступить в конце ноября или начале декабря. В целом, как отметил Тотолян, ситуация с популяционным иммунитетом в стране "мозаичная", его уровень в регионах варьируется от 4,3% до 50,2%. Даже в соседних субъектах, по словам академика, показатели могут значительно отличаться - из-за разной эпидемиологической обстановки и различных ограничительных мер.

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РоссияПандемия COVID-19
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