Центр обучения иностранных студентов русскому языку открылся в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ульяновский государственный педагогический университет (УлГПУ) имени И. Н. Ульянова открыл на своей базе Центр открытого образования на русском языке для обучения иностранных студентов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"В УлГПУ им. И. Н. Ульянова начал работу Центр открытого образования на русском языке для обучения иностранных студентов. Центр призван осуществить внедрение открытых образовательных ресурсов в обучение иностранцев русскому языку, использовать возможности интернета для организации информационно-просветительских мероприятий", - отмечается в сообщении.

В программе центра образовательные курсы, которые позволяют повысить уровень владения языком. Благодаря этому, студенты смогут облегчить свое обучение в российских учебных заведениях.

Центр создан на субсидии, которые получил университет после победы в конкурсе по ведомственной целевой программе "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации" государственной программы "Развитие образования". По программе вуз на безвозмездной основе организует дистанционные образовательные курсы по нескольким направлениям.

Запланирована также серия культурно-просветительских мероприятий на русском языке для иностранных студентов. В их числе дистанционная олимпиада, творческая площадка "Читаем русских поэтов" в одной из социальных сетей, конкурс эссе "История моего имени", исследовательские проекты "Край, в котором мы живем", круглый стол на тему "Как я изучаю русский язык". По итогам прохождения курсов или участия в мероприятиях всем участникам вручат электронные сертификаты и дипломы.

По словам ректора вуза Игоря Петрищева, после реализации мероприятий гранта центр продолжит свою работу в качестве структурного подразделения университета. В дальнейшем он займется работой по распространению и укреплению позиций русского языка. "Актуальность проекта обусловлена важностью популяризации русского языка в мире. Эта задача может и должна осуществляться через его обучение, в том числе, в Центре открытого образования на русском языке педагогического университета", - приводятся слова Петрищева в сообщении.