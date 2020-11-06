МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ежедневно в Москве выявляют около 3 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах, сообщил журналистам в пятницу начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Ношение масок и перчаток стало обязательным с 12 мая. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц составляет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

"К сожалению, мы сегодня в городе фиксируем в среднем 1,5 тыс. нарушений в магазинах, общественных местах, торговых центрах, а также аналогичная цифра выявляется и на общественном наземном транспорте, и метрополитене по отсутствию масок и перчаток у граждан", - сказал Данчиков.

Соблюдение масочно-перчаточного режима и работа в дистанционном режиме позволят не ужесточать ограничительные меры в Москве.

"Только соблюдение всех мер, ограничений позволит нам не вводить более жесткие мероприятия, как это сделано в большинстве зарубежных стран, и победить распространение коронавирусной инфекции", - сказал Данчиков.

Более 160 тыс. москвичей были привлечены к административной ответственности за нарушение масочно-перчаточного режима с 12 мая. Кроме того, более 32 тыс. юридических лиц в Москве привлекли к административной ответственности с 12 мая за несоблюдение противоэпидемических мер. Также в Москве приостановили работу 160 организаций за повторные нарушения противоэпидемических норм.