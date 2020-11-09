Россияне рассказали, как они предпочитают питаться в путешествиях

Большинство россиян в путешествиях питаются в местных заведениях и пробуют новые блюда. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным опроса, 38% респондентов предпочитают питаться в местных кафе и ресторанах, 37%, рассказали, что какой-то единой привычки у них нет, и в каждом путешествии организация питания проходит по-разному. 10% опрошенных любят в путешествиях готовить самостоятельно, а отели, в которых можно поесть, привлекают 5%.

Большинство россиян (95%) в поездках обязательно посещают местные рестораны и кафе. При этом новые блюда любят пробовать 72% опрошенных, 19% отметили, что это зависит от разных факторов, а 9% чаще не нравится незнакомая еда.

Среди туристов, которые никогда не пробуют в поездках местную кухню, 72% рассказали, что они не любят эксперименты, 13% соблюдают особую диету, 10% не нравится, как готовят в зарубежных странах.

Согласно результатам опроса, более четверти (28%) обычно смело идут в локальные заведения общепита, 25% рассказали, что в целом не боятся есть в местных кафе, но иногда относятся к еде настороженно. Треть (33%) ответили, что все зависит от страны, а 11% опрошенных перед посещением кафе обязательно читают отзывы, 3% признались, что ходят только в популярные заведения.

Большинство россиян (40%) заранее узнают, какие блюда стоит попробовать в новом для них городе, 18% всегда выбирают в меню что-то необычное, а 16%, наоборот, заказывают только блюда, содержащие знакомые продукты. 12% признались, что выбирают наугад, а 7% просят рекомендаций у официанта. 6% читают отзывы и смотрят, что именно хвалят другие гости данного кафе.

Больше половины респондентов (61%) хоть раз возвращались в тот регион, где местная кухня произвела приятное впечатление, 19% планируют повторную поездку, а каждый пятый (20%) каждый раз выбирает новое направление.

Опрос проходил в мобильном приложении OneTwoTrip. В нем приняло участие 2 798 человек.