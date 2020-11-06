Очный формат обучения после каникул сохранят в школах и колледжах Тульской области

ТУЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Тульской области приняли решение не вводить с 9 ноября дистанционное обучение в 6-11-х классах школ, а также в колледжах и техникумах, как это планировалось ранее. Изменение формата обучение будет применять в каждом отдельном учреждении в зависимости от эпидобстановки, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства по итогам совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"Планировалось, что школьники 6-11-х классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования с 9 ноября уйдут на дистанционное обучение. Алексей Дюмин предложил уже с понедельника вывести все учреждения для работы в очном формате. В случае увеличения числа заболевших в каждом отдельном учреждении, по согласованию с управлением Роспотребнадзора будет приниматься решение о переводе классов на дистанционное обучение", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Как сообщалось, на заседании регионального оперативного штаба 2 ноября обсуждался вопрос перевода на дистанционное обучение всех школьников с 6-го по 11-й классы, студентов колледжей и техникумов на период с 9 по 22 ноября. Губернатор поручил государственно-правовому комитету Тульской области подготовить изменения в указ о режиме повышенной готовности. Ранее областные власти из-за пандемии коронавируса ввели единовременные каникулы во всех школах региона с 26 октября по 6 ноября.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, первые случаи заражения были зафиксированы 19 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Запрет на проведение массовых мероприятий продлен до конца 2020 года, с 27 октября по 9 ноября введена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, работодателей обязали перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. При проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%, на спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 6 ноября, в Тульской области выявлен 13 141 случай заражения коронавирусом, в том числе 130 - за последние сутки, 11 260 человек выздоровели, 433 пациента умерли.