"Народ стал говорить языком Жванецкого". Коллеги о сатирике

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер выразил соболезнования родным сатирика. "Соболезную его жене Наталье и сыну, и всему миру, - мы потеряли великого человека, который "протирал нам очки". Мы его глазами смотрели на все, что вокруг нас, и это давало нам силу жить в очень непростые времена. Он перенес в культуру еврейскую традицию смеяться над всем, над чем можно смеяться и еще громче смеяться над тем, над чем нельзя смеяться", - сказал Каннер в беседе с ТАСС.

Он отметил, насколько скромен был Жванецкий. "Я имел честь быть знакомым с ним, и он был великим нашим современником, достаточно скромным человеком. <...> Любимая его вещь - его портфельчик, и это не рисовка, вот как-то так он вел себя, был таким человеком", - добавил он.

Для творчества Жванецкого "не было больших и малых тем"

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода отметил, что для "прозы и творчества Жванецкого не было больших и малых тем". "Так же как и в нашей жизни, даже мелочи могли вызывать серьезные волнения, а глобальные вещи, наоборот, казаться белым шумом. <...> Уход Михаила Михайловича - невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов людей", - говорится в письме Бороды жене сатирика, предоставленном ТАСС пресс-службой ФЕОР.

Раввин отметил, что Жванецкий был мыслящим, тонко чувствующим и переживающим писателем. Окружающие знали его как человека высоких моральных качеств, безграничной внутренней свободы и эрудиции, до последних дней продолжавшего выступать на эстраде.

"Михаил Михайлович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры. Всем своим творчеством он подтверждал, что настоящий талант многогранен. Жванецкий был не только непревзойденным мастером сатиры, но и непревзойденным чтецом. Во всех его произведениях слышна уникальная, неповторимая интонация, которая знакома каждому", - написал он в письме.

"Один из ярчайших представителей своей эпохи"

Писатель-сатирик, эстрадный драматург Виктор Коклюшкин отметил, что Жванецкий был одним из ярчайших представителей своей эпохи, его творческий путь может стать примером для молодых писателей и артистов. "Мы так привыкли, что рядом с нами живут большие люди, что спохватываемся только тогда, когда эти люди нас покидают. Михаил Михайлович - один из ярчайших представителей своей эпохи, так называемого застойного периода. Сказать слово "жалко" - не то слово. Уходят большие люди", - сказал Коклюшкин.

Он напомнил, что Жванецкий ради творчества резко изменил свою жизнь. "Он ушел на самостоятельную дорогу, свой путь. И он этот путь преодолел, он на этом пути оказался победителем. Именно поэтому мы сейчас о нем говорим. И это может явиться даже примером для теперешних молодых писателей, артистов, кто встает на зыбкий путь творчества", - добавил Коклюшкин. Собеседник агентства добавил, что сатирик начинал с выступлений в домах творчества, потом уже в эфире, "и народ стал говорить языком Жванецкого". "И, как раньше басни Крылова, так сейчас цитируют Жванецкого" - заключил Коклюшкин.

Михаил Жванецкий по праву был первым среди отечественных мастеров сатирического цеха, сказал о своем ушедшем коллеге петербургский писатель-сатирик Семен Альтов. В беседе с корреспондентом ТАСС он назвал смерть Жванецкого огромной и невосполнимой потерей. "Я почему-то думал, что это может случиться с кем угодно, но только не с ним. Но он тоже живой человек был. Он всегда хотел быть первыми, все знали, что он первый, но ему нужны были доказательства. Он был самолюбивый человек в хорошем смысле этого слова. Он всегда был первым и должен был быть первым, и так было", - сказал Альтов, знавший Михаила Жванецкого около четырех десятилетий по ленинградскому периоду, когда Михаил Михайлович в начале пути работал в Театре миниатюр у Аркадия Райкина.

С Петербургом Михаила Жванецкого связывали фестиваль сатиры и юмора "Золотой Остап", творческие вечера в "Октябрьском" и его первый драматургический опыт 1970-х годов - спектакль "Концерт для..." в Театре комедии имени Николая Акимова. Несколько лет назад в Театре имени Веры Комиссаржевской был поставлен спектакль "В осколках собственного счастья" по новеллам Михаила Жванецкого. Как считает Альтов, "это было по-своему театрально замечательно", хотя интонация самого Жванецкого всегда была "наиболее проникающей".

"Его сатира стала для многих мудростью"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого. "Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал", - написал Зеленский в Telegram-канале.

"Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - добавил украинский президент.

Жванецкий был настоящим мастером сатиры с тонким философским отношением к миру, отметила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Глубоко опечалена известием о кончине Народного артиста РФ Михаила Михайловича Жванецкого. Михаил Михайлович был и останется всенародно любимым мэтром юмористического жанра, искрометным писателем-сатириком, актером, блестящим рассказчиком. Он обладал редким даром - умением размышлять обо всем, что наполняет наш жизнь, заставляя людей смеяться и грустить", - написала Матвиенко в телеграмме, адресованной в Московский театр миниатюр, которым руководил Жванецкий.

"Настоящий мастер сатиры с тонким философским отношением к миру, Михаил Михайлович был бесконечно предан профессии и своему театру миниатюр, которым руководил более тридцати лет. Коллеги и друзья ценили Михаила Михайловича за душевную щедрость, высокую внутреннюю культуру и оптимизм", - добавила спикер Совфеда. Она попросила передать искренние соболезнования родным и близким сатирика.

"Очень жаль, большая утрата. Ни на кого не похожий человек. Личность!" - отозвался ТАСС советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Жванецкий незаменим был и остается для России"

Об исключительности личности Жванецкого высказался также телеведущий Владимир Познер. "Есть люди, которые стоят в стране особняком. Они как никто другой понимают страну, слышат и выражают ее куда точнее и, главное, правдивее, чем политики, журналисты и прочее и прочее. Таким был Высоцкий. Таким был Жванецкий", - написал он на своей странице в Instagram.