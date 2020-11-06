"Народ стал говорить языком Жванецкого". Коллеги о сатирике

Писатель, сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Его коллеги выражают соболезнования.
Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер выразил соболезнования родным сатирика. "Соболезную его жене Наталье и сыну, и всему миру, - мы потеряли великого человека, который "протирал нам очки". Мы его глазами смотрели на все, что вокруг нас, и это давало нам силу жить в очень непростые времена. Он перенес в культуру еврейскую традицию смеяться над всем, над чем можно смеяться и еще громче смеяться над тем, над чем нельзя смеяться", - сказал Каннер в беседе с ТАСС.
Он отметил, насколько скромен был Жванецкий. "Я имел честь быть знакомым с ним, и он был великим нашим современником, достаточно скромным человеком. <...> Любимая его вещь - его портфельчик, и это не рисовка, вот как-то так он вел себя, был таким человеком", - добавил он.
Для творчества Жванецкого "не было больших и малых тем"
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода отметил, что для "прозы и творчества Жванецкого не было больших и малых тем". "Так же как и в нашей жизни, даже мелочи могли вызывать серьезные волнения, а глобальные вещи, наоборот, казаться белым шумом. <...> Уход Михаила Михайловича - невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов людей", - говорится в письме Бороды жене сатирика, предоставленном ТАСС пресс-службой ФЕОР.
Раввин отметил, что Жванецкий был мыслящим, тонко чувствующим и переживающим писателем. Окружающие знали его как человека высоких моральных качеств, безграничной внутренней свободы и эрудиции, до последних дней продолжавшего выступать на эстраде.
"Михаил Михайлович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры. Всем своим творчеством он подтверждал, что настоящий талант многогранен. Жванецкий был не только непревзойденным мастером сатиры, но и непревзойденным чтецом. Во всех его произведениях слышна уникальная, неповторимая интонация, которая знакома каждому", - написал он в письме.
"Один из ярчайших представителей своей эпохи"
Писатель-сатирик, эстрадный драматург Виктор Коклюшкин отметил, что Жванецкий был одним из ярчайших представителей своей эпохи, его творческий путь может стать примером для молодых писателей и артистов. "Мы так привыкли, что рядом с нами живут большие люди, что спохватываемся только тогда, когда эти люди нас покидают. Михаил Михайлович - один из ярчайших представителей своей эпохи, так называемого застойного периода. Сказать слово "жалко" - не то слово. Уходят большие люди", - сказал Коклюшкин.
Он напомнил, что Жванецкий ради творчества резко изменил свою жизнь. "Он ушел на самостоятельную дорогу, свой путь. И он этот путь преодолел, он на этом пути оказался победителем. Именно поэтому мы сейчас о нем говорим. И это может явиться даже примером для теперешних молодых писателей, артистов, кто встает на зыбкий путь творчества", - добавил Коклюшкин. Собеседник агентства добавил, что сатирик начинал с выступлений в домах творчества, потом уже в эфире, "и народ стал говорить языком Жванецкого". "И, как раньше басни Крылова, так сейчас цитируют Жванецкого" - заключил Коклюшкин.
Михаил Жванецкий по праву был первым среди отечественных мастеров сатирического цеха, сказал о своем ушедшем коллеге петербургский писатель-сатирик Семен Альтов. В беседе с корреспондентом ТАСС он назвал смерть Жванецкого огромной и невосполнимой потерей. "Я почему-то думал, что это может случиться с кем угодно, но только не с ним. Но он тоже живой человек был. Он всегда хотел быть первыми, все знали, что он первый, но ему нужны были доказательства. Он был самолюбивый человек в хорошем смысле этого слова. Он всегда был первым и должен был быть первым, и так было", - сказал Альтов, знавший Михаила Жванецкого около четырех десятилетий по ленинградскому периоду, когда Михаил Михайлович в начале пути работал в Театре миниатюр у Аркадия Райкина.
С Петербургом Михаила Жванецкого связывали фестиваль сатиры и юмора "Золотой Остап", творческие вечера в "Октябрьском" и его первый драматургический опыт 1970-х годов - спектакль "Концерт для..." в Театре комедии имени Николая Акимова. Несколько лет назад в Театре имени Веры Комиссаржевской был поставлен спектакль "В осколках собственного счастья" по новеллам Михаила Жванецкого. Как считает Альтов, "это было по-своему театрально замечательно", хотя интонация самого Жванецкого всегда была "наиболее проникающей".
"Его сатира стала для многих мудростью"
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого. "Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал", - написал Зеленский в Telegram-канале.
"Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - добавил украинский президент.
Жванецкий был настоящим мастером сатиры с тонким философским отношением к миру, отметила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. "Глубоко опечалена известием о кончине Народного артиста РФ Михаила Михайловича Жванецкого. Михаил Михайлович был и останется всенародно любимым мэтром юмористического жанра, искрометным писателем-сатириком, актером, блестящим рассказчиком. Он обладал редким даром - умением размышлять обо всем, что наполняет наш жизнь, заставляя людей смеяться и грустить", - написала Матвиенко в телеграмме, адресованной в Московский театр миниатюр, которым руководил Жванецкий.
"Настоящий мастер сатиры с тонким философским отношением к миру, Михаил Михайлович был бесконечно предан профессии и своему театру миниатюр, которым руководил более тридцати лет. Коллеги и друзья ценили Михаила Михайловича за душевную щедрость, высокую внутреннюю культуру и оптимизм", - добавила спикер Совфеда. Она попросила передать искренние соболезнования родным и близким сатирика.
"Очень жаль, большая утрата. Ни на кого не похожий человек. Личность!" - отозвался ТАСС советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"Жванецкий незаменим был и остается для России"
Об исключительности личности Жванецкого высказался также телеведущий Владимир Познер. "Есть люди, которые стоят в стране особняком. Они как никто другой понимают страну, слышат и выражают ее куда точнее и, главное, правдивее, чем политики, журналисты и прочее и прочее. Таким был Высоцкий. Таким был Жванецкий", - написал он на своей странице в Instagram.
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Для кого Михал Михалыч, а для меня Миша, любимый, единственный на свете Миша. Когда кругом было темно, а было это много и часто, то вокруг Миши было светло. Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, – не знаю. Нет, жить, конечно, будем. Но света будет чуть меньше. А временами не чуть, а гораздо больше меньше – как сказал бы Миша. Есть люди, которые стоят в стране особняком. Они как никто другой понимают страну, слышат и выражают ее куда точнее и, главное, правдивее, чем политики, журналисты и прочее и прочее. Таким был Высоцкий. Таким был Жванецкий. Говорят, нет незаменимых людей. Ложь это. Каждый человек незаменим для кого-то. А Михаил Михайлович Жванецкий незаменим был и остается для России. И Миша, любимый и единственный на свете Миша, незаменим для меня.
По его словам, сатирик излучал свет, несмотря на жизненные перипетии и трудности. "Когда кругом было темно, а было это много и часто, то вокруг Миши было светло. Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, - не знаю. Нет, жить, конечно, будем. Но света будет чуть меньше. А временами не чуть, а гораздо больше меньше - как сказал бы Миша", - поделился Познер.
Телеведущий также подчеркнул, что Жванецкий как в его жизни, так и в жизни всей страны занимал особенное место. "Говорят, нет незаменимых людей. Ложь это. Каждый человек незаменим для кого-то. А Михаил Михайлович Жванецкий незаменим был и остается для России. И Миша, любимый и единственный на свете Миша, незаменим для меня", - сказал он.
Умевший заворожить зрителя
По словам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, Жванецкий был большим артистом и интеллектуалом, он "умел заворожить аудиторию силой мысли, силой юмора, силой парадоксального восприятия окружающего мира".
"Невозможно описать удивительный и неповторимый стиль его общения со зрителем. Вроде бы простое чтение текстов. Но из оригинального симбиоза слов, выражений, намеков, эмоций, мимики складывается то потрясающее впечатление, которое не забудет никто из тех, кто хоть раз был на концертах Михаила Михаиловича", - сказал он ТАСС.
Кибовский добавил, что сатирика любили все и им восхищались все - для всех поколений Жванецкий всегда был интересным, многогранным и современным собеседником. "Вечная память Михаилу Михайловичу. С нами остаются его удивительные произведения. Но уже никто, к сожалению, не сможет их рассказать так, как он", - заключил руководитель столичного департамента культуры.
Острые мысли в сложные времена
Телеведущий Максим Галкин поблагодарил старшего коллегу за то, как тот умел поддержать своим юмором. "Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло", - написал он на своей странице в Instagram.
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Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!
Слова соболезнования выразила также певица Алла Пугачева. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - отозвалась она, выложив пост в Instagram.