В школах Калуги и Обнинска продлили каникулы из-за высокой заболеваемости среди учителей

ТАСС, 6 ноября. Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, ОРВИ и сезонными простудами среди учителей зафиксирована в Калужской области, из-за чего в учебных заведениях Калуги и Обнинска продлили каникулы. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба правительства Калужской области по итогам заседания регионального оперштаба.

"Болеют более 700 педагогических работников, в том числе свыше 150 - коронавирусом, порядка 450 - ОРВИ и гриппом, свыше 100 - иными заболеваниями. Уровень заболеваемости педагогов в муниципалитетах разный. В 16 районах он не превышает 8%, в 9 районах составляет от 8 до 15%, а в Калуге болеют свыше 17% учителей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, из-за высокой заболеваемости учителей в школах Калуги и Обнинска осенние каникулы продлят до 15 ноября, насчет других муниципалитетов решения принимаются, исходя из конкретной ситуации.

Школы Калужской области ушли на каникулы 2 ноября, в большинстве из них учеба возобновится по плану - 9 ноября.

Кроме того, на заседании регионального оперативного штаба губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что необходимо продолжить привлекать к работе в больницах автотранспорт других организаций. "Нужны машины для того, чтобы помогать врачам поликлиник добираться до своих пациентов. Такой запрос есть на сегодняшний день. Я знаю, что многие предприниматели откликнулись с готовностью поучаствовать в этой волонтерской деятельности", - цитирует слова губернатора пресс-служба регионального правительства.

30 октября Шапша подписал постановление, согласно которому с 1 по 28 ноября на территории региона вводится режим самоизоляции для лица старше 65 лет. На территории Калужской области временно приостановлено проведение публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек, продолжает действовать масочный и перчаточный режимы, отменены оздоровительные смены в организациях отдыха вне зависимости от количества участников до особого распоряжения. По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 12 672 человек, выздоровели 9 622 человека, 89 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 129 жителей региона.