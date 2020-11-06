Школьники Калининградской области после каникул приступают к занятиям в очном режиме

КАЛИНИНГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Школы Калининградской области приступают к занятиям в штатном режиме после завершения осенних каникул. Об этом сообщила журналистам на брифинге в пятницу министр образования области Светлана Трусенева.

"58 школ у нас уже со вчерашнего дня приступили к занятиям, у них вторая четверть началась в штатном режиме. С понедельника, с 9 ноября, приступают к учебе все остальные образовательные организации. Учиться будем в штатном режиме, в случае заболевших, либо со стороны учителей, либо со стороны детей, по предписанию Роспотребнадзора мы будем переводить классами на удаленный доступ и организовывать смешанное обучение с использованием дистанционных технологий", - сказала Трусенева.

Министр пояснила, что число заболевших детей, в том числе заразившихся ОРВИ и новым коронавирусом, не превышает 4% от общего числа обучающихся, чем, по ее словам, обусловлено решение о начале занятий. Она добавила, что никаких сокращений учебной программы не планируется. Для детей обязательный масочный режим в школах не устанавливают, но преподаватели обязаны носить их вне классных помещений.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 6 ноября в области подтверждено 7 545 случаев заражения коронавирусом, в том числе 125 за прошедшие сутки, что стало новым суточным максимумом с начала пандемии. Вылечились 5 129 пациентов, умерли 102 человека, остаются под медицинским наблюдением 3 249 человек. На четверг в стационарах области было развернуто 1 299 мест для заразившихся, из них были заняты 1 014.

В связи с ростом числа заболевших предприятиям области рекомендовано с 3 ноября перевести на удаленный режим работы 50% офисных сотрудников. Ведущие вузы региона перешли на удаленный режим обучения студентов, за исключением практических занятий, при которых необходимо использование специального лабораторного оборудования. Занятия проводятся в малых группах. С 6 ноября в поликлиниках области приостановлено проведение профилактических осмотров и ограничивают оказание плановой медпомощи, кроме состояний, угрожающих жизни и здоровью пациентов.