Власти Кировской области продлили действующие ограничения до 10 декабря

КИРОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области продлили все ограничительные меры, действующие в регионе из-за пандемии коронавируса, до 10 декабря. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Сейчас в регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, также пожилым гражданам рекомендовано не покидать места жительства без особой необходимости.

В Кировской области с начала октября наблюдается рост числа случаев заражений коронавирусной инфекцией. По состоянию на 6 ноября выявлено 178 новых случаев. На стационарном лечении находятся 3 952 человека, в амбулаторных условиях проходят лечение 11 236 пациентов. По данным управления Роспотребнадзора по региону, общее число заражений за весь период превысило 13 тыс.