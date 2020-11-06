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Пандемия COVID-19

Власти Кировской области продлили действующие ограничения до 10 декабря

В регионе запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кафе и ресторанов, а также действует масочный режим

КИРОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области продлили все ограничительные меры, действующие в регионе из-за пандемии коронавируса, до 10 декабря. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Сейчас в регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, также пожилым гражданам рекомендовано не покидать места жительства без особой необходимости.

В Кировской области с начала октября наблюдается рост числа случаев заражений коронавирусной инфекцией. По состоянию на 6 ноября выявлено 178 новых случаев. На стационарном лечении находятся 3 952 человека, в амбулаторных условиях проходят лечение 11 236 пациентов. По данным управления Роспотребнадзора по региону, общее число заражений за весь период превысило 13 тыс.

Теги
РоссияКировская областьПандемия COVID-19
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