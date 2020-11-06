Михаилу Жванецкому могут установить мемориальную доску в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Памятную табличку в Москве могут установить писателю, сатирику Михаилу Жванецкому, умершему в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Я скорблю, как огромное количество людей. Мы понимаем, каким уникальным, ярчайшим талантом обладал Жванецкий. Он, конечно, останется у нас в памяти в своих замечательных произведениях. Конечно, мы будем рады запечатлеть память о нем на мемориальной доске, также если будут другие предложения, то в Мосгордуме их рассмотрим и поддержим", - сказал Герасимов.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил сатирика орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Жванецкий отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".