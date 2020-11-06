Более 820 тыс. человек приняли участие во всероссийской олимпиаде на платформе "Сириуса"

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Более 820 тыс. учащихся 4-11 классов приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), которая в семи регионах России впервые проводилась онлайн Образовательным центром "Сириус" в Сочи. Всего в онлайн-формате олимпиады приняли участие более 820 тыс. участников из 4-11 классов, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Мероприятие впервые проводилось онлайн на платформе Образовательного центра "Сириус" по шести предметам, приоритетным для Стратегии научно-технологического развития страны - математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дистанционные задания были доступны для учеников 4-11 классов Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской областей, Республики Дагестан, Севастополя и Сочи. В пресс-службе также отметили, что к онлайн-олимпиаде присоединились в среднем более 92% школ в семи регионах, а в Тюменской области - 100%.

"Главная задача школьного этапа ВсОШ - заинтересовать детей. Участие помогает ребенку не только расширить кругозор, но и попробовать себя в решении сложных и нестандартных задач, определиться с интересным для себя направлением и в дальнейшем заняться углубленным изучением любимого предмета, - добавили в пресс-службе. - Всегда следует учитывать интересы детей, и участие в проекте должно быть добровольным, необходимо объяснять ребятам и их родителям, какую пользу они получат от прохождения олимпиадных заданий".

О центре "Сириус"

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет.

Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.