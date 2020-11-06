Уничтожение норок и более 20 тыс. заразившихся в РФ. Главное о коронавирусе за 6 ноября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 1 733 440 случаев заражения, из них новых — 20 582 (максимум за пандемию). За сутки умерли 378 человек, за весь период — 29 887.
- Коллективный иммунитет к коронавирусу вырос в 14 регионах, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
- В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и проведение массовых мероприятий со зрителями до 22 ноября.
- Молдавия сохранила запрет на въезд для россиян.
Москва
- Всего зафиксировано 456 689 случаев заражения, из них новых — 6253 (максимум с 7 мая).
- В столице занято около 70% коек для пациентов с коронавирусом и ежедневно выявляется около 9–9,5 тыс. контактов с заразившимися, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС.
Мир
- Всего зафиксировано более 48,6 млн случаев заражения, умерли 1 233 313 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку. В связи с этим 17 млн норок сожгут в печах теплоцентралей. Подробнее об этом читайте в обзоре зарубежных СМИ.
- ВОЗ считает, что мировому сообществу необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".
- Правительство Латвии вводит в стране режим ЧП с 9 ноября на три недели.