Россельхознадзор планирует начать испытания вакцины от коронавируса на норках

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты подведомственного Россельхознадзору учреждения завершили этап доклинических испытаний вакцины против нового коронавируса для животных и планируют начать расширенные испытания на норках, сообщает издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".

"Мы завершили этап доклинических испытаний. Предварительные испытания проводились на хорьках. На хорьках мы выбрали наиболее оптимальный, эффективный вариант вакцины", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по научно-исследовательской работе и мониторингу подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") Ильи Чвала.

Вакцину планируется применять в два этапа: после первой инъекции вторая вводится через 21 день. Это необходимо для формирования максимального иммунитета у животных. Также во время доклинических испытаний у лабораторных животных не выявлено побочных реакций или осложнений на новый препарат, отметили во ВНИИЗЖ. Следующий этап - клинические испытания, которые проводятся на широкой группе животных.

"Испытания проходят на собаках, кошках. В ближайшее время расширенные испытания начнем на норках на базе зверохозяйств", - пояснил Чвала.

Новый препарат планируется рекомендовать в том числе норковым фермам, поскольку эти животные восприимчивы к новому коронавирусу, более того, у них возможна внутривидовая передача инфекции, то есть одна норка может заразить другую. Как пишет издание, этим объясняются массовые вспышки COVID-19 на норковых фермах в Нидерландах, Испании, США и Дании.

По данным Россельхознадзора, только в Дании из-за коронавируса власти уничтожат около 17 млн норок. Кроме того, новым коронавирусом могут заражаться собаки и животные семейства кошачьих: львы, тигры и кошки. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения из разных стран во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ). В октябре в МЭБ о заражении новым коронавирусом животных-компаньонов сообщили власти США и Чили.