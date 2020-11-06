Более 7 млрд рублей направят на модернизацию здравоохранения в Пермском крае до 2025 года

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ согласовало Пермскому краю региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, на которую до 2025 года планируется выделить более 7 млрд рублей, большая часть средств будет направлена из федерального бюджета. Об этом в пятницу сообщается на портале правительства Прикамья.

"Минздрав Российской Федерации согласовал региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения Пермского края, направленную на повышение доступности медицинской помощи для жителей сельских местностей и отдаленных территорий края. Важными принципами ее реализации является усиление профилактики заболеваний, а также формирование пациентоориентированой системы здравоохранения. В общей сложности на эти цели в бюджете будет предусмотрено 7,2 млрд рублей: около 6,5 млрд - из федерального бюджета и 720 млн - из регионального", - сказано в сообщении.

Реализация программы начнется в 2021 году, согласно плану будет проведен капитальный ремонт и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, поликлиник, сельских амбулаторий, запланировано обновление медицинского оборудования и транспорта, а также привлечение специалистов. Так, например, в следующем году капремонт ждет медучреждения в 12 муниципалитетах края, среди них Александровск, Березники, Чусовой и другие.

Порядка 580 млн рублей направят на приобретение и замену рентгенодиагностического оборудования для 33 медицинских организаций, еще 837 млн рублей - на приобретение аппаратов УЗИ, эндоскопического и другого оборудования. Предусмотрены средства и на покупку 35 автомобилей для доставки пациентов из отдаленных территорий в районные больницы, их передадут в 15 территорий края - Косинский, Бардымский, Добрянский, Суксунский, Красновишерский и другие районы.

"Потребность в обновлении и пополнении материально-технической базы, а также необходимость в ремонтах формировалась на основе заявок медицинских организаций. Участники программы следующего года уже определены. В настоящее время формируется график реализации мероприятий на 2021-2023 годы. В дальнейшем жители региона смогут посмотреть паспорт программы на официальном сайте Министерства здравоохранения Пермского края" - приводятся в сообщении слова и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.

К участию в программе заявлено более 50 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению Пермского края, а это более чем 2,5 млн человек. В настоящее время краевой Минздрав готовит все необходимые документы для получения федерального финансирования.