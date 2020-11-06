Любимова выразила соболезнования близким Михаила Жванецкого

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Творчество писателя Михаила Жванецкого отличали искрометность и неравнодушие, умение видеть детали и чувствовать людей. Такое мнение высказала в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Необычайное чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве Михаила Михайловича порождало то чувство оптимизма, благодаря которому многие невзгоды казались преодолимыми. Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя", - отметила министр, слова которой привели ТАСС в ее пресс-службе.

Любимова напомнила, что произведения сатирика легли в основу театральных постановок, "получивших искреннюю народную любовь", а миниатюры стали "визитной карточкой многих артистов". "Фразы из его произведений разбирались на цитаты, - подчеркнула она. - Энергия и трудолюбие Михаила Михайловича до последнего дня дарили нам радость".

Министр передала глубокие соболезнования родным и близким артиста, который умер ранее в пятницу в возрасте 86 лет.