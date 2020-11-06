Эксперт считает, что рост случаев заражения COVID-19 в России продолжится еще неделю

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет наблюдаться на протяжении недели, пик еще не достигнут. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"О пике говорить еще преждевременно. Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной. И еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном, за счет регионов. Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период, сроки роста в отдельных регионах могут колебаться в пределах 2-3 недель. Мы предполагаем, что рост может продолжится еще как минимум неделю", - сказал он.

Горелов отметил, что более детальные и долгосрочные прогнозы делать невозможно, поскольку на развитие эпидпроцесса влияют различные факторы. К ним относятся соблюдение рекомендаций по профилактике коронавируса, погодные условия, влияющие на снижение сопротивляемости организма к инфекциям, а также сезонный рост заболеваемости другими респираторными инфекциями.

Эксперт считает, что новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не нужны, поскольку эпидемическая ситуация остается под контролем.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о максимальном с начала пандемии числе случаев заражения в стране за сутки - 20 582. "Тем не менее эпидемическая ситуация остается под контролем, и каких-то новых ограничительных мер пока не требуется", - сказал Горелов.

По его словам, сейчас важно соблюдать все действующие рекомендации Роспотребнадзора: если каждый будет проявлять ответственность, проблему можно будет решить без жестких карантинных мер.

"На сегодняшний день уже разработаны три вакцинных препарата, которые находятся на разной стадии готовности", - напомнил собеседник агентства. Он отметил, что внедрение вакцины, "безусловно, <...> позволит снизить рост заболеваемости".

В пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 20 582. Это максимум за всю пандемию.