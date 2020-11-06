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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что рост случаев заражения COVID-19 в России продолжится еще неделю

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией не нужны, поскольку эпидемическая ситуация остается под контролем

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет наблюдаться на протяжении недели, пик еще не достигнут. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"О пике говорить еще преждевременно. Мы все еще находимся в фазе роста, к счастью, не экспоненциальной. И еще какое-то время рост будет продолжаться, в основном, за счет регионов. Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период, сроки роста в отдельных регионах могут колебаться в пределах 2-3 недель. Мы предполагаем, что рост может продолжится еще как минимум неделю", - сказал он.

Горелов отметил, что более детальные и долгосрочные прогнозы делать невозможно, поскольку на развитие эпидпроцесса влияют различные факторы. К ним относятся соблюдение рекомендаций по профилактике коронавируса, погодные условия, влияющие на снижение сопротивляемости организма к инфекциям, а также сезонный рост заболеваемости другими респираторными инфекциями.

Эксперт считает, что новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не нужны, поскольку эпидемическая ситуация остается под контролем. 

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о максимальном с начала пандемии числе случаев заражения в стране за сутки - 20 582. "Тем не менее эпидемическая ситуация остается под контролем, и каких-то новых ограничительных мер пока не требуется", - сказал Горелов.

По его словам, сейчас важно соблюдать все действующие рекомендации Роспотребнадзора: если каждый будет проявлять ответственность, проблему можно будет решить без жестких карантинных мер.

"На сегодняшний день уже разработаны три вакцинных препарата, которые находятся на разной стадии готовности", - напомнил собеседник агентства. Он отметил, что внедрение вакцины, "безусловно, <...> позволит снизить рост заболеваемости".

В пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 20 582. Это максимум за всю пандемию.

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