НТВ и "Россия-1" меняют сетку вещания из-за смерти Михаила Жванецкого

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Телеканалы НТВ и "Россия-1" меняют сетку вещания в связи с уходом из жизни писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

"Народ стал говорить языком Жванецкого". Коллеги о сатирике

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"В связи с кончиной Михаила Михайловича Жванецкого в сетке НТВ произошли изменения. Завтра, в субботу, в 00:15 телеканал покажет повтор программы "Квартирник НТВ у Маргулиса. Михаил Жванецкий", - сообщили в пресс-службе.

"Россия-1" покажет 6 ноября премьеру документального фильма "Мой первый Жванецкий", сообщила пресс-служба телеканала.

Михаил Жванецкий умер в пятницу в возрасте 86 лет.