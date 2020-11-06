Лавров считает цитаты Жванецкого бессмертными

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования семье Михаила Жванецкого, который умер в пятницу в возрасте 86 лет, и назвал фразы из произведений сатирика крылатыми и бессмертными.

"Настоящий самородок, Михаил Михайлович снискал действительно народную любовь, внеся неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра. На его творчестве, пронизанном меткими образами и тонким юмором, выросло не одно поколение наших граждан, - говорится в тексте письма министра. - А многочисленные цитаты из его ставших классическими произведений и выступлений стали по-настоящему крылатыми, бессмертными. Что называется, "ушли в народ".

Глава МИД выразил искренние соболезнования родственникам Жванецкого. "Прошу принять слова сочувствия и поддержки", - сказал Лавров.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что писатель обладал удивительным литературным и сценическим даром и заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться. "Он принадлежал к блистательной плеяде деятелей отечественного искусства", - говорится в тексте направленной близким сатирика телеграммы.

По мнению министра обороны, Жванецкого ценили коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство, за открытость и неподражаемое чувство юмора.

"Обладая удивительным литературным и сценическим даром, остро передавая в монологах всю многогранность современной жизни, он заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться", - отмечается в тексте.