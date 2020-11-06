В Брянской области в школах ввели дистанционное обучение в 5-11 классах

ТАСС, 6 ноября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз внес изменение в постановление о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, согласно которому дистанционное обучение до 23 ноября вводится для учеников 5-11 классов школ. Соответствующий документ в пятницу опубликован на сайте облправительства.

"Приостановить до 23 ноября 2020 года посещение образовательных организаций, предоставляющих общее образование обучающимся 5-11 классов, с обеспечением реализации образовательных программ общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - отмечено в постановлении.

По данным оперативного штаба на 6 ноября, в Брянской области за весь период пандемии выявлено 13 768 случаев заражения коронавирусом, в том числе 160 - за последние сутки, выздоровели 10 169 человек, 74 пациента умерли.

Режим ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Брянской области с 17 марта, регион находится на третьем этапе снятия ограничений. Ранее была отменена обязательная самоизоляция для граждан 65 лет и старше, разрешена работа парков, физкультурно-спортивных организаций, музеев, зоопарков, библиотек, гостиниц, санаториев, домов отдыха. Муниципалитетам разрешили организовывать массовые мероприятия, в том числе зрелищные и спортивные. Сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. метров, также продолжает действовать обязательный масочный режим, ограничена работа заведений общепита и кинотеатров в ночное время.