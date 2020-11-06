Прощание с Жванецким будет закрытым из-за пандемии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Прощание с писателем Михаилом Жванецким будет закрытым из-за пандемии, поклонникам о месте захоронения сообщат позднее. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.

Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку, пандемию, прощания для поклонников не будет. Этого просто нельзя делать. Мы должны беречь всех", - сказал он. Место похорон будет объявлено позднее.

В октябре Сташкевич сообщил о том, что Жванецкий покинул сцену.