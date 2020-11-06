{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Михаил Жванецкий

Прощание с Жванецким будет закрытым из-за пандемии

О месте захоронения артиста сообщат позднее

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Прощание с писателем Михаилом Жванецким будет закрытым из-за пандемии, поклонникам о месте захоронения сообщат позднее. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель артиста Олег Сташкевич.

На эту тему
Биография Михаила Жванецкого

Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет.

"Учитывая эпидемиологическую обстановку, пандемию, прощания для поклонников не будет. Этого просто нельзя делать. Мы должны беречь всех", - сказал он. Место похорон будет объявлено позднее.

В октябре Сташкевич сообщил о том, что Жванецкий покинул сцену.

Теги
РоссияУмер Михаил Жванецкий
Рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США перенесено на 10-11 декабря
Читать полностью