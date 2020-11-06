Молдавия сохранила запрет на въезд для россиян из-за эпидемической ситуации

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Молдавия сохранила запрет на свободный въезд в республику для граждан России и еще 65 стран, которые отнесла к государствам с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Такое решение было принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья (НЧКОЗ), которая обновила в пятницу так называемый список стран "красной зоны".

Он был опубликован на сайте Министерства здравоохранения труда и социальной защиты. Как проинформировала ТАСС пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки, с 28 сентября границы Молдавии были открыты только для иностранных граждан из стран с благоприятной эпидемической ситуацией, поэтому полиция руководствуется списками НЧКОЗ.

Новицки напомнила об исключениях, которые сделали для родственников молдавских граждан или иностранцев, имеющих право на проживание, работу или учебу в стране, для дипломатов, транзитных пассажиров и ряда других.

Ограничения на въезд сохранились также для граждан соседних с республикой Румынии и Украины. Этот список будет действовать до 22 ноября, когда будет вновь обновлен. Для граждан Молдавии, возвращающихся из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией, обязателен 14-дневный карантин.

Коронавирус в Молдавии

Эпидемическая ситуация в самой республике остается напряженной. При этом здесь постепенно была отменена большая часть ограничений: возобновили работу образовательные учреждения, кафе и парикмахерские. Сохраняется запет на массовые мероприятия и собрания, в которых принимают участие более 50 человек, в закрытых общественных местах обязательно ношение защитных масок и проверка температуры тела на входе.

По данным Минздрава Молдавии, на 5 ноября здесь зарегистрировано свыше 79 тыс. случаев заражения коронавирусом, что составляет больше 2,1% от населения республики (включая непризнанное Приднестровье). Коэффициент распространения вируса на данный момент равен 0,9.

В больницах и на дому проходят лечение больше 18 тыс. человек, из которых 776 находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 42 пациента. Число летальных исходов превысило 1,8 тыс.