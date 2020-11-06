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Умер Михаил Жванецкий

Медведев назвал смерть Жванецкого большой утратой для отечественной культуры

По его словам, Жванецкий был "мастером острого слова", "в совершенстве владел искусством перевоплощения и всегда мудро подмечал едва уловимые моменты нашей жизни"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семье писателя Михаила Жванецкого, который умер в пятницу в возрасте 86 лет, и назвал смерть сатирика большой потерей для отечественной культуры.

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"Это большая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас", - написал Медведев в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, Жванецкий был "мастером острого слова", "в совершенстве владел искусством перевоплощения и всегда мудро подмечал едва уловимые моменты нашей жизни". "Чтобы выразить главное, ему было достаточно нескольких точных и лаконичных предложений, за которыми стояли огромный литературный талант и жизненный опыт", - пояснил замглавы Совбеза.

Он отметил, что строки фельетонов, монологов, экспромтов Жванецкого стали "настоящей энциклопедией крылатых фраз и сильно изменили привычные представления о сатире". "Его творчество знают и цитируют наизусть все поколения читателей и зрителей в нашей стране", - добавил Медведев.

Он также рассказал, что всегда с теплотой вспоминает личное общение со Жванецким, его "особое обаяние большого артиста, тонкую иронию, умение быть предельно откровенным и никогда не фальшивить".

"Михаил Михайлович Жванецкий навсегда останется с нами в своих произведениях, - написал Медведев. - Хочу высказать слова сочувствия и поддержки его родным, близким и коллегам, всем, кто любил и ценил этого замечательного человека. Светлая ему память".

' ТАСС/Reuters'

 

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияУмер Михаил Жванецкий
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