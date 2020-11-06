Собянин выразил соболезнования родным, друзьям и поклонникам Жванецкого

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Афоризмы народного артиста РФ, киносценариста и писателя-сатирика Михаила Жванецкого становились крылатыми и уходили в народ, что было лучшим признанием для автора. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин, передав глубокие соболезнования родным и близким артиста, который умер в пятницу в возрасте 86 лет.

"Не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Человек огромного таланта, абсолютно неповторимый. Веселый и грустный, ироничный и мудрый. Его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ - лучшее признание для автора. Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память Мастеру", - написал мэр в пятницу на своей официальной странице в Twitter.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жванецкого, назвав его "всеми любимым сатириком и артистом, гениальным мастером слова".

"Нам посчастливилось быть его современниками. Несколько поколений нашей страны выросло на шутках Михаила Михайловича. Его литературный дар, острое перо, активная гражданская позиция всегда заслуживали уважения", - сказал Шапошников.

Спикер столичного парламента отметил, что многие меткие фразы артиста стали крылатыми, например: "Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей", "Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит", "Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо" и многие-многие другие.