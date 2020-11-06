Бесплатный проезд в транспорте предоставили медработникам и волонтерам в Курской области

КУРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Право на бесплатный поезд предоставили отдельным категориям медработников и волонтерам акции "Мы вместе" в Курской области, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Право на бесплатный проезд имеют отдельные категории медицинских работников и волонтеры акции "МыВместе", которые помогают с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям. Соответствующее постановление подписано в администрации Курской области", - говорится в сообщении.

Транспортными картами для льготного проезда смогут воспользоваться врачи и средний медицинский персонал участковых служб, скорой помощи, медработники ФАП, офисов общей практики.

К 6 ноября в Курской области выявили 11 697 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен максимальный прирост - 136 человек. За все время 8 643 человека выздоровели, 115 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, со 2 ноября работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, ограничено проведение массовых, спортивных мероприятий, работа ресторанов и театров. С 9 по 22 ноября большинство школьников региона перейдут на дистанционное обучение.