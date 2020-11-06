В Мурманской области 50% сотрудников госучреждений перейдут с 9 ноября на "удаленку"

МУРМАНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение с 9 ноября перевести 50% сотрудников госучреждений на удаленную работу и ввести еще дополнительные ограничения в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"50% государственных и муниципальных служащих перейдут на "удаленку", в кафе и ресторанах запрещены вечеринки, корпоративы, свадьбы - любые мероприятия для компаний более 10 человек, детям до 16 лет запрещено находиться на территории торгово-развлекательных центров без взрослых. Постановление вступает в силу с 09.11.2020", - сказано в сообщении.

Коммерческим предприятиям с понедельника предписано также перевести на дистанционную форму работы 50% специалистов из административно-управленческого штата, сотрудникам старше 65 лет оформить больничный лист либо предоставить возможность для дистанционной работы.

Под запретом оказалась перевозка пассажиров в общественном транспорте без масок, при этом перевозчики должны предусмотреть возможность покупки средств индивидуальной защиты непосредственно в салоне автобуса, троллейбуса или маршрутки. Школьные каникулы продлены до 15 ноября включительно.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом числа случаев заражения в регионе продлены введенные ранее ограничения на проведение спортивных соревнований и приостановку деятельности развлекательных учреждений до особого распоряжения, стационарные отделения учреждений социальной сферы переведены на круглосуточный закрытый режим работы.

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено 219 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 21 147, при этом 16 832 человека выздоровели, 3 990 находятся на лечении, 325 пациентов умерли.