Петербургский Политех будет обучать строителей созданию проектов с помощью BIM-технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого запустил для специалистов строительной отрасли курсы по разработке проектов организации строительства с помощью информационной модели объекта (4D BIM) в программе Synchro Pro. Она разработана компанией Bentley Systems, курс состоит из продвинутого и основного уровней, сообщается в пятницу на сайте университета.

В основе BIM [Building Information Modeling] - проектирование строительного объекта как единого целого.

"В России появились первые официальные курсы программного комплекса Synchro Pro для специалистов строительной отрасли. Обучать особенностям управления проектами с использованием информационной модели объекта будут на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Программа компании Bentley Systems Synchro Pro нацелена на формирование и разработку проекта организации строительства с помощью применения информационной модели объекта - 4D BIM (Building Information Modeling). Курс будет состоять из двух уровней: основного и продвинутого", - сообщается на сайте.

В программе Synchro Pro можно создать полноценный 4D-проект организации строительства: предусмотрена расстановка техники на стройплощадке, перемещение грузов и другие функции. Специалисты со всей России, прошедшие курс, смогут не только создавать такие проекты в программе, но и научатся управлять ими. По итогам обучения студенты должны создать собственные проекты и представить управленческие решения.

Программа Synchro Pro является разработкой компании Bentley Systems, первым отечественным университетом в России, ставшим партнером компании по образованию, стал СПбПУ. Студенты курсов после обучения получат сертификат от Института Bentley. Synchro Pro используется на стройплощадках Италии, Австрии, Великобритании.

Компания Bentley Systems - разработчик программного обеспечения для специалистов в области строительства, проектирования и эксплуатации инфраструктурных объектов. Компания имеет представительства в более чем 170 странах.