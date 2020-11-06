Правительство Латвии вводит с 9 ноября режим ЧП из-за коронавируса

Как сообщает местное агентство LETA, режим ЧП вводится на определенный срок, но не более чем на три месяца. Режим ЧП может быть отменен досрочно, если угроза инфицирования будет предотвращена или устранена. За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧП, предусмотрен штраф в размере от €10 до €2 000 для физических лиц и от €140 до €5 000 - для юридических лиц.

Во время режима ЧП в республике будут отменены и запрещены все публичные мероприятия, за исключением организованных вне помещений собраний, шествий и пикетов. На частных мероприятиях вместе смогут собираться не более десяти человек и не более двух семей. Места проведения культурных, религиозных и спортивных мероприятий могут работать с 06:00 до 20:00 по местному времени (с 07:00 до 21:00 мск). Кроме того, будут отменены и запрещены все спортивные мероприятия и соревнования, за исключением состязаний, включенных в календарь международной олимпийской федерации, а также командных соревнований международных и высших лиг, которые должны будут проходить без зрителей.

Правительство также постановило, что в период режима ЧП в Латвии будет ограничена работа торговых центров. "По выходным и праздничным дням в торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, оптики, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, места оказания телекоммуникационных услуг. В торговых центрах нужно обеспечивать 10 кв. м на одного посетителя и носить маски. Маски нужно носить также на открытых рынках и в местах уличной торговли", - указывает агентство.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта, с тех пор выявлено 7 476 инфицированных, 95 из них умерли, 1 444 выздоровели, а число госпитализированных с коронавирусом пациентов приблизилось к критической отметке. На лечении в больницах страны сейчас находятся 258 пациентов с инфекцией, 247 из них - в состоянии средней степени тяжести, 11 - в тяжелом. Всего в Латвии на данный момент доступно около 250 мест для стационарного лечения пациентов с коронавирусом, и, как заявили в Минздраве, с больницами страны достигнуто соглашение о дополнительных 300 местах для инфицированных.

В новость были внесены изменения (19:00 мск) — уточняется продолжительность режима ЧП.