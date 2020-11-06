Алтайский край получил от Москвы средства индивидуальной защиты на 1,3 млрд рублей

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы на безвозмездной основе предоставило Алтайскому краю средства индивидуальной защиты (СИЗы) на сумму порядка 1,3 млрд рублей. Об этом в пятницу во время пресс-конференции сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"Мы успели до начала второй волны (распространения коронавируса - прим. ТАСС) договориться с московским правительством, с мэром Москвы - Сергеем Семеновичем Собяниным, чтобы огромное количество СИЗов, которые на тот момент тоже в Москве оказались излишними, успели нам передать на безвозмездной основе. Стоимость всего этого поставленного нам запаса товарно-материальных ценностей - более 1,3 млрд рублей. Мы за них ничего не заплатили", - сказал Томенко, отметив, что после этого Москва не оказывала подобную поддержку другим регионам.

По его словам, федеральные органы власти и правительство РФ оказало серьезную помощь региону в противодействии распространению инфекции. Томенко пояснил, что, в частности, край получил 264 млн рублей на перепрофилирование коек, покупку оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарств.

Кроме того, по его словам, Минпромторг РФ вовлекся в решение проблемы с маркировкой лекарств, необходимых для лечения коронавируса - ведомство сейчас работает с производителями различных препаратов по возможностям увеличения объемов производства. Кроме того, по словам Томенко, после обращения в Минздрав РФ в крае побывали помощник министра здравоохранения Олеся Старжинская, главный реаниматолог-анестезиолог РФ Михаил Замятин, которые дали оценку процессов по работе с пациентами с коронавирусом и выдали рекомендации по их изменению.

"Сегодня в Алтайский край также прибыла и в настоящее время работает в больнице №12 бригада специалистов высокого уровня - анестезиологов, реаниматологов из Федерального центра кардиологии Красноярска. Они на себя не только взяли нагрузку прямой работы, но и все то, что касается улучшения организации работы ковидного госпиталя на 600 коек, одного из крупнейших в крае. Они делятся опытом с коллегами, подсказывают подходы, усовершенствуют (работу - прим. ТАСС)", - сказал Томенко.

По данным оперштаба края, на сегодня выявлено 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных - 20 568.