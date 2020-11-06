В работе "ВКонтакте" произошел сбой

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе соцсети, следует из данных сервиса Downdetector. В соцсети при этом заявили ТАСС, что проблемы были временными, сейчас работа сервиса восстановлена.

Согласно данным Downdetector, проблема затронула пользователей из европейской части России, половина жалоб поступала на работу сайта, еще столько же - на работу сообщений.

В самой компании отметили, что временные проблемы могли возникнуть с загрузкой некоторых разделов, однако "работа сервисов "ВКонтакте" была оперативно восстановлена".