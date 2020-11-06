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Пандемия COVID-19

Россельхознадзор рассказал о состоянии животных, на которых испытывали вакцину от COVID-19

Кошки и собаки здоровы, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Кошки и собаки, на которых испытывалась разрабатываемая вакцина от нового коронавируса для животных, не получили негативных реакций на здоровье. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

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"С 20 октября ФГБУ "ВНИИЗЖ" (подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" - прим. ТАСС) приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных на 40 кошках и 40 собаках. Целевые виды животных (собаки и кошки) были иммунизированы, и в настоящее время у животных не отмечается каких-либо негативных реакций как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, как сообщили в Россельхознадзоре, запланированы испытания вакцины на пушных зверях (норки и др.).

В Российской Федерации первое больное животное было выявлено 21 мая 2020 г. на территории г. Москвы. Наличие вируса было установлено в пробах биологического материала, полученных от домашней кошки. Как отметили в Россельхознадзоре, при появлении первой официальной информации о возможности инфицирования животных COVID-19 в ФГБУ "ВНИИЗЖ" был разработан и валидирован метод выявления генома коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в пробах патологического материала (смывах с тканей) от животных. Метод показал высокую чувствительность и специфичность. Аналогичная работа была проведена и в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (ФГБУ "ВГНКИ", г. Москва).

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