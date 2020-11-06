В Вологодской области открыли еще один моногоспиталь для больных с COVID-19

ВОЛОГДА, 6 ноября. /ТАСС/. Пятый монопрофильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом открыли в Вологодской области. Это второй госпиталь в городе Череповце, он готов принять до 300 пациентов, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства области.

"В департаменте здравоохранения области сегодня подписан приказ об открытии второго моногоспиталя в городском роддоме Череповца, медучреждение готово принять до 300 "коронавирусных" больных. Пока здравоохранение города справляется силами одного моногоспиталя, но впереди выходные, поэтому мы решили подготовиться заранее. В случае, если ночью будет большой поток больных, то их будут госпитализировать в новый моногоспиталь. Для приема COVID-пациентов все подготовлено: сделан запас лекарств, СИЗ, кислорода, подготовлен медицинский персонал, сформирован кадровый резерв", - привела пресс-служба слова начальника департамента здравоохранения Сергея Бутакова.

В Череповце только два дублирующих функцию медучреждения - два роддома, и один из них может взять на себя нагрузку. Кроме того, роддом соответствует требованиям, предъявляемым к моногоспиталям: койки оборудованы кислородом, есть возможность санитарной обработки.

Сейчас всех будущих матерей принимает медсанчасть "Северсталь". Женщины с осложнениями, как и ранее, будут транспортироваться в перинатальный центр в Вологде. Перепрофилирование одного из роддомов в COVID-центр не отразится на качестве родовспоможения в городе. Накануне в роддоме "Северстали", рассчитанном на 55 мест, принято 16 родов, уточнили в правительстве региона.

В области развернуто 960 коек для больных с коронавирусом, планируется увеличить число коек до 1 310. Накануне в четверг глава региона поручил открыть новый госпиталь, поскольку действующие четыре монопрофильных госпиталя и в Вологде, и в Череповце загружены более чем на 90%. Новый госпиталь в Вологде развернут на базе госпиталя для ветеранов, в нем 80 коек.

На данный момент в действующих госпиталях занято 881 место из 960. В реанимации находится 51 человек, из них 12 подключены к аппаратам ИВЛ, 36 - на кислородотерапии. На 6 ноября в области 7 663 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки - 115. Выздоровел 5 861 человек, умерли 73.