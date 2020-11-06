Власти Петербурга просят вузы города провести зимнюю сессию в удаленном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил письмо ректорам вузов города с просьбой из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки рассмотреть возможность проведения зимней сессии в режиме онлайн, а также перевести на дистанционный режим занятий максимальное количество студентов. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Несмотря на предпринимаемые меры, в городе число заболевших COVID-19 не снижается. В связи с осложнением в настоящий момент санитарно-эпидемиологической обстановки прошу вас организовать образовательный процесс в дистанционном формате для максимально возможного количества обучающихся, а также рассмотреть возможность проведения промежуточной аттестации (сессии) с применением дистанционных технологий", - говорится в документе.

Он также отметил, что ректорами вузов Петербурга проделана большая работа по подготовке к образовательным мероприятиям в условиях пандемии, которые идут уже третий месяц этого учебного года.

Ранее Беглов подписал распоряжение, согласно которому деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов в Санкт-Петербурге, за исключением тех, что расположены на автозаправках, вокзалах и в аэропорту, будет приостановлена с 9 по 29 ноября.

Кроме того, приостановится доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров, по 29 ноября также сохраняется временное ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 мск до 06:00 мск. Ряд ограничений вводится на проведение свадеб и других массовых мероприятий в городе.

По последним данным, в Петербурге выявили 67 434 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 41 533 человека, умерли 4 078. За последние сутки в городе выявили 1 171 случай заражения - максимум за время пандемии.