Минздрав сообщил, что партии вакцины "Спутник V" предназначены пока только для групп риска

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Партии вакцины против нового коронавируса "Спутник V", поступающие в регионы, предназначены пока только для групп риска, в том числе для медработников, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава.

Как сообщил ТАСС директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, первая партия вакцины, произведенная "Генериумом" будет развезена в регионы в ближайшие дни.

"Это не первый раз. 5-6 тыс. доз препарата прошли контроль, и он поступит в гражданский оборот", - сказал Гинцбург, добавив, что около 30-40% из них поступят в Москву.

Как пояснили ТАСС в Минздраве, данная партия предназначена для групп риска, а не для массовой вакцинации. "Речь идет об очередной партии вакцины, предназначенной для вакцинации групп риска, прежде всего - медработников", - говорится в сообщении.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.

26 октября в Минздраве сообщили, министерство расширило список производителей вакцины против коронавируса "Спутник V", добавив в регистрационное удостоверение компанию "Генериум". Ранее в регистрационное удостоверение были внесены филиал "Медгамал" ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и АО "Биннофарм".