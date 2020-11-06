Москва представила сервис RUSSPASS на пленарной сессии Всемирной туристской организации

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московский туристический сервис RUSSPASS представили на пленарной сессии Всемирной туристической организации ЮНВТО. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"На 42-й пленарной сессии членов ЮНВТО (UNWTO, United Nations World Tourism Organization) заместитель председателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая представила цифровой сервис RUSSPASS, а также рассказала о реализованных на площадке Moscow Travel Hub проектах и их перспективах. Все эти инициативы правительства Москвы направлены на поддержку и развитие туризма в столице в текущих условиях пандемии", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для поддержки и развития туризма правительство Москвы работает в двух направлениях.

"Во-первых, разрабатываются образовательные антикризисные и долгосрочные программы и мероприятия (деловые сессии, семинары), посвященные работе бизнеса в новых реалиях и созданию новых продуктов и цифровизации. Во-вторых, создаются новые цифровые сервисы и коммуникационные площадки. Одним из наиболее показательных примеров в данном случае является запущенный летом 2020 года цифровой туристический сервис RUSSPASS, с помощью которого турист из любой точки мира может легко и просто в одном месте "собрать" маршрут путешествия по Москве и России в целом или получить уже готовый. Здесь же присутствуют поставщики всех необходимых путешественникам услуг", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что появление данного сервиса - важный шаг в преддверии того, что с 1 января 2021 года благодаря электронной визе, которая будет доступна более чем в 50 странах, посетить Москву, проникнуться местным культурным и историческим наследием будет очень просто - все оформление осуществляется в онлайн-режиме, без визитов в консульские учреждения и заполнения бумажных бланков.

О сервисе

Туристический сервис RUSSPASS помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На одном портале собраны городские сервисы, услуги и достопримечательности - музеи, парки, рестораны, кафе, культурные мероприятия. На russpass.ru можно забронировать отель, приобрести авиа- и железнодорожные билеты, билеты в музеи, театры и на другие культурные события, зарезервировать столик в ресторане или кафе.