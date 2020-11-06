Плюс 3,5 млн зараженных за неделю. Темп распространения коронавируса в мире обновил рекорд

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за семь дней возросло на 3,5 млн - это на 0,1 млн больше прежнего максимума, зафиксированного неделю назад. В относительном выражении прирост остался примерно таким же - 8%.
В прошлую субботу, 31 октября, был зарегистрирован самый большой прирост количества заразившихся за сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, он составил 557 334 человека.
Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые болеют прямо сейчас, превышает 12,5 млн человек - это 26% всех инфицированных.
Количество выздоровевших за семь дней оказалось на 300 тыс. меньше, чем неделей ранее, - около 2 млн. Доля вылечившихся пациентов, соответственно, снизилась до 66%.
Умерли за последние семь дней около 50 тыс. заразившихся коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии, предыдущий максимум - 48 тыс. - был зарегистрирован на прошлой неделе. Летальность новой инфекции тем не менее снижается и уже составляет 2,5%.
Эпицентром пандемии остается Европа - в некоторых государствах число заразившихся за неделю возросло более чем на четверть. Распространение инфекции в Азии и Америке замедляется, но есть и исключение - в США стали выявлять уже более 100 тыс. инфицированных в день, чего не было ни в одной другой стране.
Максимумы в Европе
По подсчетам ТАСС, выше всего заболеваемость в Польше, где за неделю число подтвержденных случаев увеличилось на 46%. Если в апреле - мае в стране выявляли 300-400 заразившихся в сутки, то теперь - до 25 тыс.
В соседней Словакии прирост за семь дней составил 33%. По сравнению с весной там каждый день выявляют в 20 раз больше инфицированных.
Среди стран Западной Европы тяжелее всего положение в Италии, где недельный прирост увеличился до 34%. Сейчас там подтверждают по 30 тыс. случаев ежедневно - это в 5,5 раза больше, чем в первую волну.
В Бельгии, Германии и Франции показатель по итогам семи дней держится на уровне 24-27%. Но во Франции при этом выявляют уже по 50 тыс. заразившихся в сутки - это самый высокий показатель в Европе и второй после Соединенных Штатов.
Стабилизация в Латинской Америке
Летом и в начале осени эпицентром пандемии была Латинская Америка, но теперь заболеваемость там снижается. В Бразилии, которая занимает второе место в мире по числу заболевших, недельный прирост снизился до минимальных 4%, а суточный упал более чем втрое.
В Аргентине, где в середине октября выявляли максимальное количество заразившихся за всю пандемию, показатели упали в полтора раза. В Колумбии недельный прирост опустился до 6%, в Перу и Чили - до 2%.
Смертность
В США, где зарегистрировано больше всего смертей из-за коронавируса, по-прежнему фиксируют до 1 тыс. умерших в сутки. В Индии по сравнению с сентябрем смертность снизилась почти вдвое - до 500 летальных исходов в день, но 4 ноября показатель вновь превысил 700.
В Мексике все еще умирают более 400 пациентов с коронавирусом в сутки, чуть ниже смертность в Бразилии и Франции, а Россия постепенно приближается к этому уровню - на этой неделе в стране зарегистрировали максимальные 389 смертей из-за новой инфекции в день.