Плюс 3,5 млн зараженных за неделю. Темп распространения коронавируса в мире обновил рекорд

По подсчетам ТАСС, выше всего заболеваемость в Польше, где за неделю число подтвержденных случаев увеличилось на 46%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за семь дней возросло на 3,5 млн - это на 0,1 млн больше прежнего максимума, зафиксированного неделю назад. В относительном выражении прирост остался примерно таким же - 8%. В прошлую субботу, 31 октября, был зарегистрирован самый большой прирост количества заразившихся за сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, он составил 557 334 человека.

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Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые болеют прямо сейчас, превышает 12,5 млн человек - это 26% всех инфицированных. Количество выздоровевших за семь дней оказалось на 300 тыс. меньше, чем неделей ранее, - около 2 млн. Доля вылечившихся пациентов, соответственно, снизилась до 66%. Умерли за последние семь дней около 50 тыс. заразившихся коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии, предыдущий максимум - 48 тыс. - был зарегистрирован на прошлой неделе. Летальность новой инфекции тем не менее снижается и уже составляет 2,5%. Эпицентром пандемии остается Европа - в некоторых государствах число заразившихся за неделю возросло более чем на четверть. Распространение инфекции в Азии и Америке замедляется, но есть и исключение - в США стали выявлять уже более 100 тыс. инфицированных в день, чего не было ни в одной другой стране. Максимумы в Европе По подсчетам ТАСС, выше всего заболеваемость в Польше, где за неделю число подтвержденных случаев увеличилось на 46%. Если в апреле - мае в стране выявляли 300-400 заразившихся в сутки, то теперь - до 25 тыс.