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Пандемия COVID-19

Плюс 3,5 млн зараженных за неделю. Темп распространения коронавируса в мире обновил рекорд

По подсчетам ТАСС, выше всего заболеваемость в Польше, где за неделю число подтвержденных случаев увеличилось на 46%
Описание
© Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за семь дней возросло на 3,5 млн - это на 0,1 млн больше прежнего максимума, зафиксированного неделю назад. В относительном выражении прирост остался примерно таким же - 8%.

В прошлую субботу, 31 октября, был зарегистрирован самый большой прирост количества заразившихся за сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, он составил 557 334 человека.

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Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые болеют прямо сейчас, превышает 12,5 млн человек - это 26% всех инфицированных.

Количество выздоровевших за семь дней оказалось на 300 тыс. меньше, чем неделей ранее, - около 2 млн. Доля вылечившихся пациентов, соответственно, снизилась до 66%.

Умерли за последние семь дней около 50 тыс. заразившихся коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии, предыдущий максимум - 48 тыс. - был зарегистрирован на прошлой неделе. Летальность новой инфекции тем не менее снижается и уже составляет 2,5%.

Эпицентром пандемии остается Европа - в некоторых государствах число заразившихся за неделю возросло более чем на четверть. Распространение инфекции в Азии и Америке замедляется, но есть и исключение - в США стали выявлять уже более 100 тыс. инфицированных в день, чего не было ни в одной другой стране.

Максимумы в Европе

По подсчетам ТАСС, выше всего заболеваемость в Польше, где за неделю число подтвержденных случаев увеличилось на 46%. Если в апреле - мае в стране выявляли 300-400 заразившихся в сутки, то теперь - до 25 тыс.

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В соседней Словакии прирост за семь дней составил 33%. По сравнению с весной там каждый день выявляют в 20 раз больше инфицированных.

Среди стран Западной Европы тяжелее всего положение в Италии, где недельный прирост увеличился до 34%. Сейчас там подтверждают по 30 тыс. случаев ежедневно - это в 5,5 раза больше, чем в первую волну.

В Бельгии, Германии и Франции показатель по итогам семи дней держится на уровне 24-27%. Но во Франции при этом выявляют уже по 50 тыс. заразившихся в сутки - это самый высокий показатель в Европе и второй после Соединенных Штатов.

Стабилизация в Латинской Америке

Летом и в начале осени эпицентром пандемии была Латинская Америка, но теперь заболеваемость там снижается. В Бразилии, которая занимает второе место в мире по числу заболевших, недельный прирост снизился до минимальных 4%, а суточный упал более чем втрое.

В Аргентине, где в середине октября выявляли максимальное количество заразившихся за всю пандемию, показатели упали в полтора раза. В Колумбии недельный прирост опустился до 6%, в Перу и Чили - до 2%.

Смертность

В США, где зарегистрировано больше всего смертей из-за коронавируса, по-прежнему фиксируют до 1 тыс. умерших в сутки. В Индии по сравнению с сентябрем смертность снизилась почти вдвое - до 500 летальных исходов в день, но 4 ноября показатель вновь превысил 700.

В Мексике все еще умирают более 400 пациентов с коронавирусом в сутки, чуть ниже смертность в Бразилии и Франции, а Россия постепенно приближается к этому уровню - на этой неделе в стране зарегистрировали максимальные 389 смертей из-за новой инфекции в день.

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