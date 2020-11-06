Младенческая смертность в России снизилась на 13% с начала 2020 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Младенческая смертность в России снизилась в сентябре 2020 года на 9,2%, а в целом за 9 месяцев года - на 13% по отношению к аналогичным периодам 2019 года. Об этом говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

"За 9 месяцев младенческая смертность снизилась на 13,0% - с 5 тыс. 568 случаев в январе-сентябре 2019 года до 4 тыс. 845 случаев за девять месяцев 2020 года", - следует из данных.

Как отметили в Росстате, в сентябре младенческая смертность - смертность в возрасте до 1 года - снизилась на 9,1% или на 55 случаев: в сентябре 2019 года умерли 596 младенцев, тогда как в сентябре 2020 года - 541 младенец.

В целом показатель снизился в 39 регионах страны в сентябре. С начала года снижение зафиксировано в 58 регионах.

"Максимальное снижение младенческой смертности показали такие регионы, как Республика Коми и Республика Мари Эл (снижение на 80%, с 5 до 1 смерти младенцев), Камчатский край (снижение на 66,7%, с 6 до 2 смертей младенцев), Саратовская область (снижение на 63,6%, с 11 до 4 смерти младенцев), Ленинградская область (снижение на 57,1%, с 7 до 3 смертей младенцев)", - добавились Росстате.

По данным ведомства, в Москве в сентябре младенческая смертность снизилась на 35,2% - с 54 до 35 случаев, в Московской области - на 40%, с 30 до 18 случаев, в Санкт-Петербурге младенческая смертность выросла на 6,7% - с 15 до 16 случаев.