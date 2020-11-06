Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Коронавирус стал основной причиной 5 199 смертей в России в сентябре против 4 018 в августе. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.
"COVID-19 как основная причина смерти. Число случаев в этой группе в сентябре 2020 года составило 4 329. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 870", - говорится в публикации.
В августе, согласно уточненным данным Росстата, коронавирус подтвержден как основная причина 3 436 смертей и предполагается еще в 582 случаях.
Также коронавирус ускорил летальный исход, но не стал основной причиной смерти у 1 401 пациента в сентябре в России. При этом в 3 198 случаях он был подтвержден, но не оказал существенного влияния на летальный исход. "COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В сентябре 2020 года зафиксировано 1 401 такой случай. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в сентябре зафиксировано 3 198", - отметили в Росстате.
По данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в РФ, общее число смертей в сентябре от коронавируса составило 3 592.
Летальность коронавирусной инфекции в России в сентябре в зависимости от методики подсчета составила от 2,8% до 5,3%, следует из данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Если учитывать только случаи, когда новая инфекция стала основной причиной смерти, показатель составит 2,8%. В августе, согласно уточненной информации статистической службы, он был равен 2,6%.
Если учитывать также случаи, когда коронавирус был подтвержден, но непосредственно к летальному исходу привели другие причины, показатель увеличится до 5,3% против 5% месяцем ранее.
Из сводок оперативного штаба при этом следует, что летальность коронавирусной инфекции по итогам сентября составила 1,9%. Это связано с тем, что штаб учитывает только случаи, когда новое заболевание стало непосредственной причиной смерти и это удалось быстро подтвердить.
С учетом этого разница между данными штаба и Росстата не так велика, как весной: если сравнивать летальность только по окончательно подтвержденным случаям, в которых коронавирус стал основной причиной летального исхода, она будет различаться только на 0,4 п. п.
Убыль населения
Естественная убыль населения России за январь - сентябрь 2020 года составила 387,1 тыс. человек. Согласно данным, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150,2 тыс. человек меньше и составил 236,9 тыс. Всего в январе - сентябре 2020 года на 1 млн 68 тыс. родившихся пришлось 1 млн 455 тыс. умерших.
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При этом за 9 месяцев 2020 года число разводов в России сократилось чуть более чем на 55 тыс. или на 12,1%. Всего с начала года было проведено 400,3 тыс. бракоразводных процессов. В 2019 году за аналогичный период было зафиксировано 455,4 тыс. разводов.
По данным ведомства, наибольшее снижение числа разводов в абсолютных значениях зафиксировано в Москве (на 5 948 случаев), в Московской области (на 4 809 случаев), Санкт-Петербурге (на 4 163 случая), Свердловской области и Татарстане, а в процентном соотношении число разводов в максимальной степени снизилось в Якутии (на 26,3%), в Тыве (на 23,4%), в Ярославской области (на 22,3%).
При этом также снизилось число браков: в 2020 году за 9 месяцев было заключено 581,1 тыс. браков, а в 2019 году за аналогичный период - 718,5 тыс.
Летальность с начала пандемии
По данным Росстата, всего с начала апреля до конца сентября в стране зарегистрировали 31 969 смертей, когда коронавирус оказался основной причиной смерти (в том числе 6 040 случаев, где это требовало подтверждения). Кроме того, еще у 23 702 умерших новая инфекция была выявлена, но не стала непосредственной причиной летального исхода.
С учетом 24 смертей, зарегистрированных в России в марте (Росстат не вел соответствующую статистику по этому месяцу), летальность коронавируса с начала пандемии до конца сентября в стране в зависимости от методики подсчета составит от 2,7% до 4,7%.
В оперативном штабе при этом сообщали о 20 891 смерти из-за коронавируса за этот период, что дает показатель летальности на уровне 1,76%.
Младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась в сентябре 2020 года на 9,2%, а в целом за 9 месяцев года - на 13% по отношению к аналогичным периодам 2019 года. "За 9 месяцев младенческая смертность снизилась на 13,0% - с 5 тыс. 568 случаев в январе-сентябре 2019 года до 4 тыс. 845 случаев за девять месяцев 2020 года", - следует из данных.
Как отметили в Росстате, в сентябре младенческая смертность - смертность в возрасте до 1 года - снизилась на 9,1% или на 55 случаев: в сентябре 2019 года умерли 596 младенцев, тогда как в сентябре 2020 года - 541 младенец.
В целом показатель снизился в 39 регионах страны в сентябре. С начала года снижение зафиксировано в 58 регионах.
"Максимальное снижение младенческой смертности показали такие регионы, как Республика Коми и Республика Мари Эл (снижение на 80%, с 5 до 1 смерти младенцев), Камчатский край (снижение на 66,7%, с 6 до 2 смертей младенцев), Саратовская область (снижение на 63,6%, с 11 до 4 смерти младенцев), Ленинградская область (снижение на 57,1%, с 7 до 3 смертей младенцев)", - добавили в Росстате.
По данным ведомства, в Москве в сентябре младенческая смертность снизилась на 35,2% - с 54 до 35 случаев, в Московской области - на 40%, с 30 до 18 случаев, в Санкт-Петербурге младенческая смертность выросла на 6,7% - с 15 до 16 случаев.