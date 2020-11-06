Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Коронавирус стал основной причиной 5 199 смертей в России в сентябре против 4 018 в августе. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

"COVID-19 как основная причина смерти. Число случаев в этой группе в сентябре 2020 года составило 4 329. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 870", - говорится в публикации.

В августе, согласно уточненным данным Росстата, коронавирус подтвержден как основная причина 3 436 смертей и предполагается еще в 582 случаях.

Также коронавирус ускорил летальный исход, но не стал основной причиной смерти у 1 401 пациента в сентябре в России. При этом в 3 198 случаях он был подтвержден, но не оказал существенного влияния на летальный исход. "COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В сентябре 2020 года зафиксировано 1 401 такой случай. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в сентябре зафиксировано 3 198", - отметили в Росстате.

По данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в РФ, общее число смертей в сентябре от коронавируса составило 3 592.

Летальность коронавирусной инфекции в России в сентябре в зависимости от методики подсчета составила от 2,8% до 5,3%, следует из данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Если учитывать только случаи, когда новая инфекция стала основной причиной смерти, показатель составит 2,8%. В августе, согласно уточненной информации статистической службы, он был равен 2,6%.

Если учитывать также случаи, когда коронавирус был подтвержден, но непосредственно к летальному исходу привели другие причины, показатель увеличится до 5,3% против 5% месяцем ранее.

Из сводок оперативного штаба при этом следует, что летальность коронавирусной инфекции по итогам сентября составила 1,9%. Это связано с тем, что штаб учитывает только случаи, когда новое заболевание стало непосредственной причиной смерти и это удалось быстро подтвердить.

С учетом этого разница между данными штаба и Росстата не так велика, как весной: если сравнивать летальность только по окончательно подтвержденным случаям, в которых коронавирус стал основной причиной летального исхода, она будет различаться только на 0,4 п. п.

Убыль населения

Естественная убыль населения России за январь - сентябрь 2020 года составила 387,1 тыс. человек. Согласно данным, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150,2 тыс. человек меньше и составил 236,9 тыс. Всего в январе - сентябре 2020 года на 1 млн 68 тыс. родившихся пришлось 1 млн 455 тыс. умерших.