Военный суд в Петербурге отменил приказ офицера подчиненному с требованием сбрить бороду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий российской армии добился в суде в Санкт-Петербурге отмены приказа вышестоящего офицера, который требовал от него сбрить бороду. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Военный суд признал незаконным устный приказ командира, касающийся бритья бороды офицером", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в суд обратился офицер воинской части, который сообщил, что он служит в армии уже более 20 лет, 17 из которых носит бороду. При этом командир части запретил ему ходить с бородой и привлекал его к дисциплинарной ответственности за то, что тот не побрился. Офицер пояснил, что борода не мешает ему использовать армейские средства индивидуальной защиты, а также скрывает на его лице шрам, полученный в результате ДТП.

Представитель командира части на суде заявил, что "отсутствие в уставе внутренней службы прямого запрета на ношение бороды не свидетельствует о том, что такое право предоставлено военнослужащим". Также представитель командира настаивал, что приказа, который оспаривает офицер, в материалах дела нет и отказался признавать иск.

Устав внутренней службы Вооруженных сил не содержит прямого указания на то, что военный не может носить бороду, однако и не содержит упоминания о ней. Согласно статье 344, прическа военнослужащего, усы, если они имеются, должны быть аккуратными, отвечать требованиям гигиены и не мешать использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения.