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Умер Михаил Жванецкий

Мишустин заявил, что миниатюры и тексты Жванецкого стали классикой жанра

Премьер-министр также назвал писателя непревзойденным импровизатором и рассказчиком, человеком большого таланта творческой энергии, активной гражданской позиции

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого в связи со смертью писателя. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

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"Миниатюры, тексты, репризы, монологи Михаила Жванецкого стали классикой жанра. В каждом произведении - сатира и философия, мудрость и остроумие, тонкая ирония, глубокий смысл. Он, как никто другой, умел с юмором говорить о серьезных вещах, трогательно, с неизменной улыбкой рассказать о сложностях жизни, заставлял задуматься, посмеяться над собой", - подчеркнул премьер.

Мишустин также назвал писателя непревзойденным импровизатором и рассказчиком, человеком большого таланта творческой энергии, активной гражданской позиции.

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