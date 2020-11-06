Население России сократилось на 387,1 тыс. человек с начала года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Естественная убыль населения России за январь - сентябрь 2020 года составила 387,1 тыс. человек. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

Согласно данным, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150,2 тыс. человек меньше и составил 236,9 тыс. Всего в январе - сентябре 2020 года на 1 млн 68 тыс. родившихся пришлось 1 млн 455 тыс. умерших.

При этом за 9 месяцев 2020 года число разводов в России сократилось чуть более чем на 55 тыс. или на 12,1%. Всего с начала года было проведено 400,3 тыс. бракоразводных процессов. В 2019 году за аналогичный период было зафиксировано 455,4 тыс. разводов.

По данным ведомства, наибольшее снижение числа разводов в абсолютных значениях зафиксировано в Москве (на 5 948 случаев), в Московской области (на 4 809 случаев), Санкт-Петербурге (на 4 163 случая), Свердловской области и Татарстане, а в процентном соотношении число разводов в максимальной степени снизилось в Якутии (на 26,3%), в Тыве (на 23,4%), в Ярославской области (на 22,3%).

При этом также снизилось число браков: в 2020 году за 9 месяцев было заключено 581,1 тыс. браков, а в 2019 году за аналогичный период - 718,5 тыс.