В Петербурге удалили надписи вандалов со скульптур Львиного моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге очистили скульптуры Львиного моста от надписей, оставленных вандалами. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Служба Музея городской скульптуры уже устранила следы вандализма", - сказали в пресс-службе КГИОП.

Как ранее сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, от очевидцев поступило сообщение о том, что на Львином мосту через канал Грибоедова были нанесены надписи маркером. На место были направлены сотрудники полиции, они ведут розыск причастных к инциденту.

Львиный мост - один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге, он является памятником архитектуры первой четверти XIX века и внесен в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Мост длиной 27 м и шириной около трех метров украшен скульптурами четырех львов, которые были отлиты на Санкт-Петербургском казенном чугунолитейном заводе. В 1838 году уменьшенная копия Львиного моста длиной 17 м и шириной 2 м была возведена на территории парка Большой Тиргартен в Берлине. Петербургский Львиный мост был капитально отреставрирован в 2018 году.