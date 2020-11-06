Тесты на ковид из Псковской области направили на исследование в Подмосковье и Ленобласть

ПСКОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где в пятницу суточное число случаев заражения коронавирусом установило максимум -127, намерены решить проблему с задержкой результатов тестирования на эту инфекцию с помощью лабораторий Ленинградской и Московской областей. Кроме того, власти получили средства из федерального бюджета на открытие в регионе новой ПЦР-лаборатории, сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В конце октября губернатор пояснял, что в его адрес "практически в ежедневном режиме" поступают обращения от граждан с жалобами на задержку результатов лабораторных исследований. В ряде случаев такая задержка составляет до двух недель.

"Задержка связана с тем, что два сотрудника лаборатории заболели. В ближайшие несколько дней ситуацию постараемся исправить. Уже договорились с нашими коллегами в Ленинградской и Московской областях, и дополнительные 1 тыс. тестов уже уехали. Коллеги пообещали в ближайшие 2 дня эти тесты провести. Для решения вопроса мы также обратились в Минздрав России, получили федеральные средства и в течение двух недель планируем закупить еще одну ПЦР-лабораторию для нужд медицины Псковской области", - сказал Ведерников.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, организация ПЦР-тестирования - одна из "самых острых проблем региона". Существующий поток тестов превышает мощности лабораторий. Для решения этого вопроса регион получил из федерального бюджета более 5 млн рублей. "Все жители региона должны адекватно оценивать свое состояние, возможности региональной медицины и понимать симптоматику COVID, потому что организовать тестирование каждого человека, у кого температура однократно поднялась до 37 градусов, таких возможностей нет даже в Москве, тем более в Псковской области", - добавил Ведерников.

На данный момент в регионе зафиксировано 8 646 случаев заражения, 4 744 человек выздоровели, 70 пациентов умерли. Власти области из-за угрозы распространения инфекции перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых граждан, а также запретили проводить массовые мероприятия. Карантин по коронавирусу в регионе продлен до 30 ноября.