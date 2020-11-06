Система QR-кодов в Москве работает без сбоев

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов, введенная в Москве для информирования населения о потенциальной возможности заражения коронавирусом, работает без сбоев. Об этом сообщил в пятницу руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков в интервью телеканалу "Россия-24".

"В городе введена система QR-кодов, которая направлена на то, чтобы помочь обеспечить выявление больных коронавирусной инфекцией. <...> Все работает нормально, сбоев нет, но если какие-то появляются недостатки, то есть служба поддержки департамента информационных технологий, которая быстро отрабатывает какие-то недостатки. Но глобальных проблем мы не видим", - сказал Данчиков.Он уточнил, что пропускной режим в Москве на данном этапе борьбы с распространением коронавирусной инфекции вводить не планируется.

"Пока мы не видим в этом (в введении пропускного режима - прим. ТАСС) необходимости. И сегодняшних мер, на наш взгляд, будет достаточно, чтобы не вводить более строгих мер, поскольку сейчас все надзорно-контрольные органы, сотрудники полиции, Роспотребнадзора в постоянном режиме контролируют и проводят проверки как в отношении граждан, так и юридических лиц и частных предпринимателей", - сказал Данчиков, отвечая на вопрос о возможных планах ввести пропускной режим в Москве.

Кроме того, власти не планируют ужесточать ограничительные меры для пожилых людей и хронических больных, которым рекомендован домашний режим.​​​

"Пока необходимости в ужесточении мы не видим. Кроме того, что люди пожилого возраста и больные хроническими заболеваниями в целом дисциплинировано относятся к тому, чтобы без лишней необходимости не выходить из дома, в постоянном режиме сотрудники полиции при проведении патрулирования проводят разъяснительную работу среди старшего поколения, чтобы они без крайней необходимости не выходили на улицу, особенно в места большого скопления граждан", - сказал Данчиков, отвечая на вопрос о возможном ужесточении ограничений в отношении граждан из группы риска заболевания коронавирусом.