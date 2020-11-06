Ресторанный комплекс "Фудмаркет" в Краснодаре закрыли по предписанию Роспотребнадзора

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Власти закрыли ресторанный комплекс "Фудмаркет" в Краснодаре, которому ранее было выписано предписание Роспотребнадзора. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в органах власти региона.

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что власти региона, где фиксируют рост числа заразившихся коронавирусом, не планируют возобновлять действие режима карантина. Однако для принятия мер по недопущению распространения инфекции в регионе будет ужесточен контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

"Ресторанный комплекс "Фудмаркет" закрыт после выписанного предписания от Роспотребнадзора. В понедельник материалы передадут в суд, после чего будет принято решение о том, на сколько дней ресторанный комплекс будет закрыт", - сказал собеседник агентства.

Ресторанный комплекс открылся летом 2020 года в центре Краснодара. В нем находятся 35 гастрономических проектов, общая площадь составляет около 8 тыс. кв. метров. Всего посадочных мест около 1,1 тыс.

ТАСС пока не располагает комментарием представителей ресторанного комплекса.