Минздрав предлагает создать горячие линии по профилактике курения табака и кальянов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минздрав разработал порядок по созданию и функционированию горячих линий, направленных на профилактику потребления никотинсодержащей продукции и табака. Соответствующий документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый порядок создания и функционирования горячих линий, способствующих прекращению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции, использованию кальянов и лечению табачной и никотиновой зависимости", - говорится в документе.

Согласно порядку, горячие линии должны создаваться органами или организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья. Основной целью является просвещения и информирование населения о вреде потребления табачной, никотинсодержащей продукции, использования устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов и вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции.

"Информация о создании и режиме работы горячей линии размещается на интернет-портале Министерства здравоохранения Российской Федерации по здоровому образу жизни takzdorovo.ru. Специалисты горячей линии взаимодействуют с отделением (кабинетом) медицинской профилактики для взрослых и центром здоровья, оказывающим помощь по профилактике неинфекционных заболеваний взрослому населению", - следует из текста.