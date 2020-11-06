В Карелии ограничили сроки проведения теста на ковид 48 часами за счет новой методики

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии установили конкретные сроки для проведения анализов и исследования на коронавирус с последующим оповещением человека с помощью sms-сообщения от страховой компании. Нововведение должно привести к тому, что жители Карелии будут получать ответы по итогам тестирования не позднее трех дней в случае положительного результата, и четырех - в случае отрицательного, сообщил в пятницу в ходе прямой линии глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Мы - один из первых регионов, которые сегодня приняли очень жесткие сроки: 24 часа - с момента изъятия проб и доставки в медицинское учреждение, 48 часов - на исследование, хотя оно может быть [проведено] и раньше, дальше - незамедлительное направление информации в Роспотребнадзор, если тест положительный, и также сразу информирование гражданина", - сказал он.

Как отметил Парфенчиков, аналогичные сроки установлены и на федеральном уровне, но имеют рекомендательный характер. Карелия стала одним из немногих регионов, которые ввели эти ограничения по срокам в обязательном порядке.

Для реализации схемы в республике планируется усилить кадровый состав лабораторий, а также применять новую методику при выявлении новой инфекции. Для этого с четверга в бактериологической лаборатории Республиканской инфекционной больницы (РИБ) начал работу новый анализатор. Прибор также работает с более чувствительными к вирусу тестами, которые, по слова главного врача РИБ Юлии Кононенко, способны выявлять коронавирус при наличии 250 вирусных единиц, тогда как предыдущие методики выявляли заболевание только при 1 000 единицах.

В регионе также заключили соглашение со страховой компанией "РЕСО-Мед", которая займется информированием граждан о результатах тестирования на коронавирус. Первый реестр ответов будет сформирован к полудню завтрашнего дня. Как отметила замминистра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен, такие оповещения получат только те, у кого пробы на новую инфекцию были взяты после 5 ноября, кроме того, гражданину для этого необходимо подписать добровольное информированное согласие на передачу персональных данных страховой компании.

Что касается людей, которые не могут получить результаты тестов на коронавирус уже несколько дней, вплоть до недели, представитель регионального Минздрава пообещала, что результаты до них доведут в ближайшие дни, а сформировавшаяся очередь будет ликвидирована за три дня.

Ситуация с коронавирусом

Всего в Карелии к сегодняшнему дню развернуты 782 койки для лечения пациентов с коронавирусом, из которых больше половины - в Петрозаводске. В резерве остаются еще 94 единицы. По последним данным властей, госпитализированы с новой инфекцией 526 человек. По данным оперштаба, всего в Карелии выявили 7 444 случая заражения, прирост за сутки составил 168 человек. Выздоровели 4 704 пациента, умерли 57 человек.