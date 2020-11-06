В Москве не планируют ужесточать ограничительные меры для пожилых людей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют ужесточать ограничительные меры для пожилых людей и хронических больных, которым рекомендован домашний режим. Об этом заявил в пятницу руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пока необходимости в ужесточении мы не видим. Кроме того, что люди пожилого возраста и больные хроническими заболеваниями в целом дисциплинировано относятся к тому, чтобы без лишней необходимости не выходить из дома, в постоянном режиме сотрудники полиции при проведении патрулирования проводят разъяснительную работу среди старшего поколения, чтобы они без крайней необходимости не выходили на улицу, особенно в места большого скопления граждан", - сказал Данчиков, отвечая на вопрос о возможном ужесточении ограничений в отношении граждан из группы риска заболевания коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении профилактических мер, поскольку в городе в последние дни наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса и ожидается рост простудных заболеваний. Так, до конца ноября текущего года будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.