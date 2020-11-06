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Пандемия COVID-19

В Канаде ожидают появления вакцин от коронавируса в начале 2021 года

Вакцинация населения в Канаде начнется только после того, как препараты получат соответствующее одобрение от Минздрава

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Канады ожидают, что вакцины от нового коронавируса могут появиться уже в первом квартале 2021 года. Об этом в пятницу сообщила представитель канадского Минздрава Тереза Тэм на пресс-конференции.

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"Я с осторожным оптимизмом надеюсь, что безопасные и эффективные вакцины будут доступны в первом квартале 2021 года", - сказала она. При этом Тэм подчеркнула, что вакцинация населения в Канаде начнется только после того, как эти препараты получат соответствующее одобрение от Минздрава.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава заключила контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины от нового коронавируса. Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. По условиям контрактов, Канада получит их сразу же после того, как эти компании запустят свои вакцины в производство. Вакцинация населения будет проводиться бесплатно.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране наблюдается резкое увеличение числа заразившихся. 17 сентября выявили более тысячи новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая. Резкий рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Онтарио и Саскачеван, на которые приходится более 90% всех случаев заражения вирусом.

С начала пандемии в Канаде заразились свыше 250 тыс. человек, 10,4 из них умерли, 210 тыс. инфицированных выздоровели.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия COVID-19
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