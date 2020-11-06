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Пандемия COVID-19
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В России в больницах остаются 250 тыс. пациентов с COVID-19

Порядка 650 тыс. россиян с коронавирусом проходят лечение амбулаторно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 650 тыс. россиян с коронавирусом проходят лечение амбулаторно, в стационарах остаются около 250 тыс. человек. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе "Время" на Первом канале.

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"Сегодня порядка 650 тыс. человек находятся на амбулаторном лечении, порядка 250 тыс. человек - это те, которые находятся на стационарном лечении", - сказал он.

"Чтобы поддержать амбулаторный этап ведения пациента, правительством выделены дополнительные средства регионам для приобретения лекарственных препаратов для лечения на дому. Эти средства доведены до регионов", - отметил Мурашко.

Он напомнил, что антибиотики используются только для лечения пациентов с осложнениями. "При легком течении назначение антибиотиков не нужно и является опасным", - пояснил глава Минздрава.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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